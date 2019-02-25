На уникальной территории нацпарка «Зигальга» уже просматриваются несколько туристических троп

Сотрудники нового национального парка «Зигальга», который появится в Челябинской области в 2019 году, займутся развитием экологического туризма.

О появлении третьего нацпарка в регионе сообщил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.

Как сообщили агентству в пресс-службе НА «Таганай», территория будущего национального парка «Зигальга» без преувеличения уникальна – на его территории разместилось целое скопление охраняемых биологических видов, занесённых в Красные книги, верховое болото (расположено на высоте около 1 тысячи метров) и сохранившиеся участки первичных лесов.

«Наиболее ценными элементами этого природного комплекса являются тундровые сообщества животных и растений, содержащие множество реликтовых и эндемичных видов,- сообщил эксперт ОГУ «ООПТ Челябинской области», кандидат биологических наук, Заслуженный эколог РФ Александр Лагунов. - В северной части хребта Зигальга и долине реки Евлакта мы можем наблюдать сосредоточение на небольшой уникальных для Южного Урала следов деятельности древнего оледенения».

Подобный набор позволяет прокладывать в «Зигальге» как образовательные, так и экологические маршруты. Ка сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев, на сегодня просматриваются несколько туристических направлений. «Из посёлка Верх Катавка легко организуются несколько очень хороших экскурсионных троп на хребет Зигальга и вершину Большого Шелома. Последняя вершина находится на территории Южно-Уральского заповедника, и мы планируем наладить сотрудничество в этом вопросе и выстроить совместные маршруты», - отметил Яковлев. Кроме того, можно организовать маршрут «Верх Катавка – Тюлюк» прямо по хребту.

Для местных жителей «Зигальга» может стать работодателем. «Здесь, в сёлах, работы нет никакой. И 60-70 новых рабочих мест даст хороший шанс местным жителям», - считает первый заместитель главы Катав-Ивановского района Алексей Захаров.

Алексей Яковлев отметил, что НП «Таганай» и другие национальные парки готовы делиться своим опытом развития туризма. «Что касается обустройства территории для туристов, сейчас пока говорить об этом рано. Думаю, что это, прежде всего, прерогатива бизнеса, который должен здесь развиваться. А наша задача – правильно рассказывать об уникальности этого объекта и показывать это», - считает Яковлев.

Фото: НП "Таганай"