На выходные Челябинской области обещают тепло и солнце

В предстоящие выходные, 30 и 31 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы столбик термометра покажет плюс 3-8 градусов, в воскресенье – плюс 4-9 градусов. Ночью синоптики обещают минус 1-6 градусов. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба. К вечеру воскресенье оно достигнет 738 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 30 марта, по народному календарю Алексей Теплый.

Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи — то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

В воскресенье, 31 марта, Кирилл — Дери полоз.

Свое прозвище Кирилл получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст.

В народе об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерет холодок». Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха — это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

Именины в этот день: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.