На Южном Урале в национальном парке «Зюраткуль» ледяной фонтан вырос на два метра

Пока в некоторых городах Челябинской области снега не видно, в национальном парке «Зюраткуль» уже наступила настоящая зима. На озере встал лед, и многочисленные местные рыбаки потянулись на рыбалку.

В социальных сетях российские и южноуральские туристы часто задают один и тот же вопрос. Принимает ли к себе в гости знаменитый Ледяной фонтан? Гостеприимные хозяева национального парка отвечают, что еще неделю назад фонтан был высотой около полутора метров, а сейчас его высота достигла 2,5 метра в высоту. В ноябре уже можно пофантазировать про похожесть фонтана на чудо-юдо и даже сделать красивые снимки возле знаменитого Ледяного фонтана.

Как сообщили информационному агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе национального парка «Зюраткуль», гости уже начали приезжать к достопримечательности и, конечно, не забывают доехать девять километров до кордона «У трех вершин». Там, в доме лося «Сохатка», 10 лосей разного возраста возвратились из леса в загоны и теперь будут зимовать здесь. Диких лосей можно подкармливать капустой и морковкой.

Сегодня въезд в парк работает круглосуточно, но для путешествия в Уральскую сказку необходимо заранее планировать маршрут и время отправления. Туристам нужно рассчитывать на трудности на автомобильной трассе М5, дороге до самого парка и выбирать соответствующую экипировку для восхождения в горы.