Национальные парки Урала подписали договор о сотрудничестве в экотуризме

Администрация национальных парков «Таганай», «Башкирия» и «Заповедники Оренбуржья» подписало соглашение на сотрудничество в сфере экологического туризма.

На церемонию хозяева «Таганая» пригласили в пресс-тур южноуральских журналистов.

На большой пресс-конференции, где вдохновители идеи организации «Великого Уральского пути» рассказали о том, что будет на территории шести регионов в ближайшее время. Большой туристический кластер объединит в себя 14 особо охраняемых природных территории.

В туристический кластер войдут шесть регионов России – Свердловская область, Челябинская область, Оренбуржье, Башкирия, Пермский край и Коми. Семь таких территорий, включая и нацпарк «Таганай», признаны всемирным наследием ЮНЕСКО и включены в состав биосферных резерватов.

Гостей из Челябинска провели по экотропе и со смотровой площадки у Черной Скалы показали все красоту Уральского хребта.