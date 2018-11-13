Национальный парк «Зюраткуль» отметил 25-летний юбилей. Интерес туристов к жемчужине Южного Урала растет с каждым годом.

Национальный парк «Зюраткуль» был основан третьего ноября 1993 года в высокогорной части Южного Урала. Среди наиболее популярных объектов парка: скальный массив «Зюраткульские столбы», ботанический памятник природы Вязевая роща, горнотундровое плато на вершине хребта Нургуш, артезианский источник Фонтан в верховьях реки Малая Сатка.

Побережье озера Зюраткуль является уникальным археологическим объектом, сохранившим немало предметных свидетельств развития человеческой культуры на Южном Урале в эпоху мезолита, неолита, бронзового века, эпоху железа.

Туристский интерес к парку ежегодно возрастает. В 2017 году его посетило порядка 80 тысяч туристов. В данный момент в национальном парке «Зюраткуль» работают три визит-центра. Один из них - «Путешествие по Синегорью» - открылся в марте 2018 года, став самым современным интерактивным мультимедийным визит-центром Челябинской области. На 2019 год запланировано открытие еще одного визит-центра, который появится близ сел Тюлюк и Меседа.

За 25 лет существования парка на охраняемой территории размножилось зверье, восстанавливаются естественные экосистемы. На территории «Зюраткуля» обитает около 150 видов птиц и 40 видов животных, самые крупные из которых – медведь и лось. В 2010 году в национальном парке был открыт реабилитационный центр для пострадавших от браконьеров животных тайги - Дом лося «Сохатка», сейчас в нем под наблюдением специалистов проходят реабилитацию четверо лосят.

Национальный парк «Зюраткуль» относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения, поэтому на территории парка установлен режим особой охраны, которую осуществляет специальная государственная инспекция. Государственные инспекторы охраняют территорию парка от браконьеров, сборщиков «золотого корня» и других растений, занесенных в Красную книгу, от незаконных порубок леса, ведут профилактическую работу в целях предотвращения лесных пожаров и появления вредителей леса, проводят учет зверей и птиц и фенологические наблюдения.

Небольшой коллектив национального парка делает большое дело - сохраняет частичку дикой природу, такой, какой она была до человека и какой должна остаться при нем.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поздравил национальный парк «Зюраткуль» с 25-летним юбилеем.

В поздравительной телеграмме Министр поблагодарил сотрудников национального парка за эффективную работу, направленную на сохранение уникальных экосистем Южного Урала и создание условий для привлечения туристического потока на особо охраняемую природную территорию.

«С любовью к природе вы сберегаете для будущих поколений уникальные экосистемы Южного Урала, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. Все больше граждан нашей страны стремятся посмотреть красивые заповедные места, вы создаете условия для возрастающего спроса на внутренний экологический туризм», - отмечается в телеграмме.