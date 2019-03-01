Нацпарк «Таганай» набирает волонтеров

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) готовятся к новому волонтерскому сезону. Добровольным помощникам предлагают выбрать дело по душе.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, в плане волонтерских работ три десятка пунктов. Помощь требуется не только в уборке мусора и подготовке приютов к новому туристическому сезону. Добровольцы займутся уходом за лесными культурами и маркировкой троп, на июнь запланирована покраска настила экотропы на Черной скале. Летом в национальном парке намечено проведение нескольких исследований и учетов, например, традиционного учета орхидей.

«Чтобы помочь нам его проводить, не обязательно иметь профильное образование, главное - желание, - отметила сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа. - Добровольцев мы попросим сделать измерения и собрать прочую информацию. А также расскажем, где растут таганайские орхидеи, какие условия им необходимы и почему важно сохранять среду их обитания».

С мая по сентябрь в нацпарке состоится несколько волонтерских фототуров. Проявить себя можно будет и участвуя в экологических акциях, проводя экскурсии и мастер-классы на детских праздниках.

Волонтерский сезон стартует на Таганае с апреля. Заполнить анкету волонтера и ознакомиться с полным планом работ можно здесь.

В 2018 году в национальном парке «Таганай» были проведены 72 волонтерские акции. В них участвовало 720 человек. Это в том числе семейные и корпоративные команды РЖД, завода «Трубодеталь», ЧТЗ.

Фото из группы «Таганая» ВКонтакте