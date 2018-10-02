Нацпарк «Таганай» представил на суд Интернет-сообщества своих пойманных в кадр обитателей

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) приглашает южноуральцев выбрать лучшую фотоловушку страны.

Всероссийский конкурс стартовал еще летом. Вчера, первого октября, началось Интернет-голосование за самый яркий снимок животного в естественной среде обитания.

Как отмечают в «Таганае», в первую очередь проект «Фотоловушка» имеет «узкоспециальные» цели (участникам предлагается сравнить возможности лесных камер разных модификаций и наглядно оценить качество их работы). Зрителям же предоставляется уникальный шанс полюбоваться животными, которые даже не догадываются, что за ними кто-то наблюдает. То есть национальный конкурс дает возможность подглядывать за зверями, не пугая их своим присутствием.

«Таганаю», несомненно, есть что предложить зрителю: например, лосей за трапезой; рысь, которая приходит к солонцу и интересуется его содержимым; медведя, решившего «разобраться» с непонятной штуковиной на дереве (итогом разборки стала съеденная антенна).

«Ставьте «лайки» - и возможно, именно фотографии «Таганая» выиграют один из призов», - призывают в нацпарке.

Подарком может оказаться новая фотоловушка, и тогда шансы увидеть таганайских обитателей во всей их красе еще больше возрастут (данное обстоятельство должно стать веским аргументом в пользу участия в голосовании).

Голосовать можно на сайте проекта, в разделах «Фото» и «Видео». В конкурсе «участвуют» и хищники, и копытные.

У «Таганая» есть реальные шансы победить. Наш нацпарк по многим позициям впереди планеты всей. В сентябре этого года сразу два его маршрута были отмечены на всероссийском конкурсе «Заповедная зима-2019». Также в первом месяце осени «Таганай», истинная драгоценность Южного Урала, вошел в десятку самых спокойных мест России.

Вчера, первого октября, официальная группа парка ВКонтакте опубликовала новое приятное известие. Маршруты «Таганая» включены в число лучших практик экотуризма.

Многостраничный справочник выпустило министерство культуры России. Экспертная комиссия оценила и сам сборник, и знаменитую экотропу на Черной скале. Составители считают, что книга пригодится не только профессионалам, но и всем, кто интересуется путешествиями в заповедные места.

Фото нацпарка «Таганай» из группы ВКонтакте