Нацпарк «Таганай» станет частью Великого Уральского пути

Национальный парк «Таганай» в Челябинской области войдёт в число 14 особо охраняемых природных территорий, по которым пройдёт самый протяжённый на Урале туристический маршрут.

Идею «Великого Уральского пути» её вдохновители почерпнули в башкирской легенде о появлении Уральского хребта, которая рассказывает о поясе огромного великана с глубокими карманами и хранящемся в них богатстве. Будто бы однажды владелец пояса растянул его и тот лёг через всю землю. От Карского моря на севере до Каспийского моря на юге. Исследовать огромный пояс Уральского хребта мечтает Очарованный странник.

«Очарованный странник – это собирательный образ путешественника, исследователя, готового пройти весь Великий Уральский Путь или его часть. Изучать его историю и помогать сохранять первозданную природу, - рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. - И стать Очарованным странником может каждый из нас. Достаточно выбрать свой маршрут и отправиться в путь».

Это сразу 14 федеральных особо охраняемых природных территорий, а это государственные природные заповедники и национальные парки, которые расположены в шести субъектах России - Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, Республиках Башкортостан и Коми и Пермском крае. Семь таких территорий, в том числе национальный парк «Таганай», признаны всемирным наследием ЮНЕСКО и включены в состав биосферных резерватов.

Каждый из 14 национальных парков и заповедников Великого Уральского пути предложит путешественникам свою программу посещения. При желании можно будет формировать короткие по времени туры по 2-3 объектам. Или, наоборот, можно будет планировать продолжительные вояжи, сочетая различные виды туризма. Сегодня готовы около 500 километров экологических троп, где сотрудники особо охраняемых природных территорий расскажут туристам флоре и фауне Урала.

Главная цель проекта — создать устойчивую практику развития экотуризма в России и сформировать региональный и федеральный туристический кластер, который будет пользоваться устойчивым спросом у россиян. Шестого декабря 2018 года «Таганай» официально присоединится к проекту «Великий Уральский путь», подписав соглашение об участии в удивительном проекте.

Справка

«Великий Уральский путь» пройдёт через 14 особо охраняемых природных территорий от Приполярного Урала до Оренбуржских степей. Общая протяжённость маршрута — около 2 500 километров.