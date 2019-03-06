Нацпарку «Таганай» - 28: множество планов и море идей

Одной из самых ярких жемчужин Челябинской области - национальному парку «Таганай» - вчера, пятого марта, исполнилось 28 лет. В ушедшем году нацпарк стал частью биосферного резервата «Горный Урал».

Решение международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» о включении уральских гор во всемирную сеть биосферных резерватов в национальном парке считают главным событием 2018-го. Коллектив национального парка активно участвовал в подготовке проекта создания «Горного Урала». Сейчас специалисты национального парка дорабатывают менеджмент-план управления этой территорией.

«Основная цель создания биосферного резервата - формирование правильных, взаимовыгодных взаимоотношений местного населения и уникальных природных территорий. Потому одним из главных направлений станет развитие туризма, - сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. - Мы уверены, что международный статус биосферного резервата «Горный Урал» привлечет новых гостей».

Повышению привлекательности национального парка будет способствовать и участие в проекте «Великий Уральский путь». Рамочное соглашение о сотрудничестве подписано шестого декабря 2018 года. Один из самых протяженных в стране туристических маршрутов пройдет через 14 особо охраняемых природных территорий от Оренбуржья до Приполярного Урала, и Таганай станет одной из жемчужин этого пути. Главная цель проекта - создание практики устойчивого развития экологического туризма, причем не только в пределах Урала, но и по всей России.

Сегодня специалисты национального парка завершают работу над еще одним крупным проектом: в 2019 году в Челябинской области появится новая особо охраняемая территория - национальный парк «Зигальга». Подготовка документов по заданию НИИ «Экология» и министерства природных ресурсов РФ началась в 2017 году. Сейчас идет уточнение границ «Зигальги».

В новом туристическом сезоне на Таганае продолжат улучшать инфраструктуру: обустраивать приюты и тропы, устанавливать указатели и информационные аншлаги. В 2018 году национальный парк посетили 128 тысяч 388 человек. 2019-й начался с очередного рекорда: в новогодние каникулы по таганайским маршрутам прошли 14 тысяч 232 туриста.

По словам Алексея Яковлева, «Таганай» был и остается одним из самых посещаемых национальных парков России.

«Наша задача сделать так, чтобы гости приезжали сюда с удовольствием, но не забывали, что это - особо охраняемая природная территория, - отметил Алексей Яковлев. - Я благодарю всю нашу команду за слаженный труд и поздравляю с 28-летием со дня основания парка».

Фото с сайта нацпарка «Таганай»