Не засоряйте душу - не оставляйте за собой «мусорный след»

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области призывает южноуральцев быть внимательнее к окружающей среде.

«Посещая парки, скверы, достопримечательности и просто проезжая по дорогам на личном автомобиле не оставляйте за собой "мусорный след"! Ведь это может привести не только к пожароопасной ситуации - вместе с природой мы засоряем свою душу», - обращается к жителям области миндортранс.

На сегодня мусор на дорогах Челябинской области собирают вручную дорожные рабочие подрядных организаций. Другого способа уборки пока нет.

Только с начала весны дорожники очистили от мусора около 20 тысяч километров региональных дорог. Некоторые объекты были пройдены дважды.

Сами работники миндортранса региона привели в порядок территорию, прилегающую к Ильменскому заповеднику. За нескольких часов работы был очищен от мусора остановочный комплекс, стоянка для автомобилей, входная группа заповедника.

Подрядная организация также направила «летучий отряд» для расчистки региональной автодороги Миасс - Чебаркуль, ведущей к этому знаковому месту.

«Ильменский заповедник - уникальное место. Он является достоянием не только Южного Урала, но и всего мира, - отметил начальник управления дорожного хозяйства Миндортранса Челябинской области Алексей Нечаев. - Очень жаль, что территории вокруг него превращаются в свалку».