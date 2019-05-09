Непогода, переждав Парад Победы и шествие «Бессмертного полка», обрушилась на Челябинск

Сильный дождь и шквалистый ветер накрыли Челябинск сразу после проведения основных торжественных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С утра в Челябинске ярко светило солнце, воздух прогрелся к обеду до плюс 26 градусов, дул очень слабый южный ветер (порывы 1-2 метра в секунду).

При такой погоде прошли церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее славы, торжественное построение Челябинского гарнизона на площади Революции и шествие «Бессмертного полка».

После обеда небо над областным центром потемнело, засверкали молнии, загремели раскаты грома и на город обрушился сильный дождь.

В Челябинском Гидрометцентре предупреждают, грозы, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра прогнозируются во второй половине 9 мая и 10 мая. Отдельные порывы ветра при грозах будут достигать 25 метров в секунду.

При этом сохраняется аномальная жара. По данным синоптиков, ожидается погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более выше климатической нормы. Южноуральцев предупреждают о высокой пожарной опасности (IV класс горимости по региональной шкале).

В ГУ МЧС предупредили, в эти дни повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Сильный ветер может привести к ухудшению обстановки, связанной с природными пожарами. Напомним, с 1 мая в регионе введен особый противопожарный режим.