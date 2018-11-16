Николай Валуев не увидел в Челябинске небо

Для обсуждения насущных вопросов по экологии и природоохранных мероприятий вместе с министром труда и природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным в Челябинск прилетел депутат ГД РФ Николай Валуев. На сегодняшний день он возглавляет комитет по науке и образованию.

Однако в Челябинске Николай Валуев не в образовательные учреждения поехал, а на металлургический комбинат и городскую свалку. Во время своей поездки бывший боксер постоянно фотографировал на свой смартфон объекты предприятия и сам процесс производства рельсов для железной дороги, шутил с работниками и фотографировался со всеми желающими.

На свалке Николай Валуев пообщался с местными экологами и поснимал челябинское небо, о котором его пугали в Москве перед поездкой.

«Мне сказали, что у вас в городе ввели режим «черного неба», - улыбнулся спортсмен и депутат. – Не вижу. Я совсем не вижу вашего неба».