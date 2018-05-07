НМУ и пожары испортили челябинцам выходные

В Челябинске все выходные продержались неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Ситуацию усложнили пожары, которые окружили город.

Горожане жаловались в соцсетях на резкий запах гари и делились фотографиями возгораний. В субботу трава загорелась в районе озера Смолино. В воскресенье челябинцев напугал столб дыма в северо-западном районе.

Трава загорелась на пустыре по улице Университетской набережной, возгорание произошло в микрорайоне «Звёздный» и возле Тополиной аллеи. Также поля горели на выезде из Челябинска в сторону Кургана.

Местные жители жаловались на плохое самочувствие, боль в горле и головные боли.