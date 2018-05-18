НМУ в Карабаше продлены еще на сутки, по области – магнитные бури

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в воздухе, продлены в Карабаше (Челябинская область) еще на сутки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, НМУ первой степени опасности, объявленные в Карабаше 16 мая, продлятся до 14 часов пятницы, 18 мая. В этот период в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями:

В среду, 16 мая, НМУ были объявлены еще в четырех городах – Челябинске, Сатке, Коркино и Троицке. В этих территориях с 14 часов 17 мая метеоусловия улучшились.

Кроме того, до 17 часов пятницы, 18 мая, ожидаются геомагнитные возмущения силой три балла. В выходные магнитные бури не прогнозируются.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ. Руководителям предписано взять исполнение рекомендаций на личный контроль.

Жителям в периоды НМУ советуют воздержаться от проведения работ, приводящих к локальному задымлению атмосферы и возникновению неприятных запахов.