Прокуратура требует от Елистратова активнее тушить горящую челябинскую свалку

Прокуратура Челябинска требует, чтобы врип главы Челябинска Владимир Елистратов активнее занялся горящей челябинской свалкой. По результатам проверки ему внесено предписание об устранении выявленных нарушений, принятии мер к обеспечению пожарной безопасности городской свалки.

По данным надзорного ведомства, с октября 2018 года было зарегистрировано семь случаев возгораний, произошедших на территории городской свалки. Причинами являлись неосторожное обращение с огнем пока неустановленными лицами. В прокуратуре считают, что это произошло из-за того, что чиновниками администрации Челябинска не были приняты меры по ограничению несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию свалки.

Кроме того, причинами возгораний могут являться биохимические процессы, протекающие при разложении отходов и сопровождающиеся активным выделением тепла и биогаза.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», первый раз свалка загорелась 19 ноября. Площадь тления составила двести квадратных метров. Тлеет свалка до сих пор.

Тогда с целью контроля за экологической обстановкой сотрудники передвижной лаборатории специализированной пожарно-спасательной части взяли пробы воздуха над очагом загорания.

К тушению свалки 19 ноября МЧС привлекло два бульдозера, два погрузчика, два самосвала и четыре автоцистерны. Всего в этом деле были задействованы 18 человек и десять единиц техники. Для проливки тлеющего участка потребовалось 190 тонн воды. Было завезено 1800 тонн грунта. Но это не дало результата.

Мероприятия по ликвидации очагов возгорания не помогли. В шесть утра 23 ноября на свалке снова было обнаружено тление, тушение продолжалось всю прошлую неделю. Например в среду, 28 ноября, мусор продолжил гореть на площади 350 «квадратов». Сегодня, четвертого декабря, люди и техника продолжили борьбу - с четырьмя очагами.

«В настоящее время управлением экологии и природопользования Администрации города Челябинска не обеспечена пожарная безопасность городской свалки, на объекте на день проверки отсутствовала тяжелая техника, поливомоечная машина, не обеспечивалась доставка воды для ликвидации возгораний. Срок действия ранее заключенного муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации очагов возгорания отходов на территории городской свалки истек», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, 16 ноября, во время посещения закрытой городской свалки министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин попросил руководство Челябинска беречь свалку, как зеницу ока. Не дай Бог, случится загореться годами накопленному мусору, город задохнется в угаре. Добавим, в сентябре этого года свалку по распоряжению челябинских властей удалось закрыть. Мусор стали вывозить на мусорный полигон в Полетаево.