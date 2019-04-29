Ночью в Челябинской области температура понизится до минус 13 градусов

Предстоящей ночью в Челябинской области температура воздуха в отдельных районах может понизиться до минус 13 градусов. Дорожники привели технику в полную готовность.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник температура воздуха в регионе ожидается минус 3-8 градусов, местами – до минус 13 градусов.

Дорожники переоборудуют комбинированные дорожные машины для обработки противогололедными материалами: поливомоечное оборудование снимается и устанавливается бункер и оборудование для ПГМ.

Обработка противогололедными материалами будет продолжаться в течение всего сегодняшнего дня, уточнили в миндортрансе региона. Сформированные колонны специализированной техники производят сметание талого снега в прилотковую зону. В дневную смену работы проводят порядка 100 единиц техники.

Минусовые температуры сохранятся и в последующие несколько ночей, прогнозируют синоптики.