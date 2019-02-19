Очередной скандал в Миассе, связанный с новым ГОКом в Челябинской области

Новый скандал назревает в Миассе (Челябинская область) и связан он с планируемым в муниципалитете строительством Круглогорского горно-обогатительного комбината (производством магнетитовой аглоруды).

Неравнодушные жители города решили, что будущее производство, которое хотят разместить в районе горы Круглая (недалеко от Миасса), пытаются создать в тайне от общественности. Даже публичные слушания по этому вопросу намеревались провести втихую (правда, это не совсем удалось).

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, еще в ноябре 2018 года глава Миасса Григорий Тонких подписал инвестиционное соглашение с ООО «Круглогорский ГОК». Наш источник особо подчеркнул, что на документе нет ни одной согласительной подписи (ни со стороны юристов, ни со стороны имущественного и земельного комитетов).

На заседании одной из комиссий Собрания депутатов Григорий Тонких объяснял, что подписано рамочное соглашение и оно ни к чему не обязывает.

ГОК уже получил в собственность два участка в районе горы Круглая. Оба участка ранее находились в федеральной собственности и передавали их ГОКу не местные власти (это полномочия теруправлений федеральных структур). Однако, ГОКу понадобился еще один участок для расширения производства. Это земля сельхозназначения и для изменения ее статуса Миассу необходимо внести изменения в Генеральный план и правила землепользования. А эти вопросы без публичных слушаний, без депутатского корпуса и обращения с ходатайством в область.

Организаторы публичных слушаний надеялись провести их непублично. Но, благодаря активистам, этого сделать не удалось. Депутаты уже попеняли, что надо было более широко проинформировать жителей о предстоящих обсуждениях этого неоднозначного вопроса.

Скорей всего, по-тихому решить этот вопрос не удалось бы. Глава города уточнил, что с этого года появилось новое требование к таким производствам – необходимо предоставить полное экологическое заключение на весь проект. Без этого документа ничего не получится.

В ближайшее время предстоит вновь организовать публичные слушания, вынести на обсуждение депутатов поправки в генеральный план и правила землепользования. Но вопросов к проекту очень много.

Бывший советник мэра Миасса Тадий Уминский на своей странице в Facebook предположил, что местные власти намеренно утаили инвестиционное соглашение, боясь их реакции на аббревиатуру ГОК (все в области знают о страстях вокруг Томинского ГОКа). По его мнению, это предприятие может ухудшить экологию в муниципалитете.

Он также подчеркнул, что в нескольких километрах от мест реализации инвестпроекта расположено село Смородинка, поселок Нижний Атлян, поселок Ленинск, сады «Родничок», «Калинушка» и «Лиственный». «Мнением селян и садоводов кто-то поинтересовался? Им рассказали, что за соседней опушкой у них теперь будут взрывать гору?», - спрашивает Тадий Уминский. Кроме того, в пяти километрах от Круглой находится головная станция Челябинского нефтепроводного управления («Транснефть-Урал»). «Не известно, реконструированный трубопровод выдержит ли регулярные взрывы горной породы на удалении в 5 км. Кто-то проводил консультации со специалистами «Транснефть-Урал»?», - задается еще одним вопросом Уминский. Пока ответы на них он не получил.

Согласно данным базы Seldon.Basis, уставный капитал ООО «Круглогорский ГОК» составляет 10 тысяч рублей. Компания часто меняет адрес регистрации. Учредителями являются Виктор Пичугов (бывший сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, родившийся в Челябинской области. Ему принадлежит 70%), Анна Валентиновна Пичугова (10%), Валерий Прудской (бывший министр промышленности Челябинской области, у него 10%), Алина Файзрахмановна Юсупова (10%).

Управляет работой ООО «Круглогорский ГОК» - ООО«Джей Ви Пи». Генеральный директор этой компании и подписывал инвестиционное соглашение с администрацией Миасского городского округа. Уставный капитал «Джей Ви Пи» равен уже 100 тысяч рублей. Основным собственником является Виктор Пичугов (99%). Еще один учредитель (у него 1%) - ООО «Инвест-Ойл» (единственным владельцем этой компании является также Виктор Пичугов.