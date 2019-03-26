Определен подрядчик по рекультивации Челябинской городской свалки

Работы по рекультивации городской свалки Челябинска будет осуществлять ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» — специализированная организация, профессионально занимающаяся обращением с радиоактивными отходами.

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина правительство страны определило подрядчика для работ по рекультивации городской свалки Челябинска. Договор с ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» администрация города должна заключить в ближайшее время. Срок окончания работ – четвертый квартал 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».

«Улучшение экологический обстановки в нашей стране — национальный приоритет. Челябинская область является одним из проблемных регионов по этому показателю. Именно поэтому одним из важнейших вопросов подготовки региона к проведению крупных международных мероприятий в 2020 г. является комплексное улучшение экологической ситуации. На примере города видно, как местные власти и все ответственные лица могут в кратчайшие сроки объединить усилия и найти ресурсы для реализации важнейшего экологического проект региона. Выбор компетентной государственной организации позволит обеспечить доскональное соблюдение сроков проведения работ. Уверен, что опыт Челябинска станет примером для всех регионов нашей страны», — заявил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинская свалка в Металлургическом районе, на которую ежегодно поступало около 450 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, была официально закрыта 11 сентября 2018 года. На ее рекультивацию Челябинск получит из федерального бюджета три миллиарда рублей. В 2019 году размер субсидии составит 500 миллионов, в 2020-м - два миллиарда, в 2021 году – 494 миллиона рублей.

Советник главы государства Антон Кобяков отметил нацеленность федеральной власти на реализацию в Челябинской области «серьезной программы по экологическому оздоровлению региона» и выразил убежденность в том, что подготовка столицы Южного Урала к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020-м году поможет ускорить процесс.

В Челябинске запланирован комплекс экологических мер. Помимо работ по рекультивации городской свалки, будет произведена очистка русла реки Миасс, благоустроена городская набережная. Город включен в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», в соответствии с которым в 2019–2024 годах планируется реализовать комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.