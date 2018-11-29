Осень в Челябинской области завершится морозами под 30 градусов

Обширный антициклон, который надвигается на Челябинскую область, принесет значительное похолодание в регион. Но оно будет недолгим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в последний день осени, 30 ноября, в дневные часы в Челябинской области подморозит до минус 8-13 градусов.

А ночью на фоне высокого атмосферного давления при практически безоблачном небе столбики термометра опустятся до отметки минус 18-23 градуса, в горах и низинах - до минус 30 градусов.

При этом атмосферное давление резко повысится – на 12-14 единиц и достигнет 752 миллиметров ртутного столба. Морозы на фоне высокого давления станут причиной формирования спастического типа погоды, неблагоприятного для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга. Ухудшение самочувствия возможно и у людей с бронхо-легочными патологиями, у них увеличивается риск бронхоспазма, особенно при выходе из теплого помещения на мороз, и наоборот.

Усугубит ситуацию и сильный ветер – его отдельные порывы будут достигать 20 метров в секунду. Порывистый ветер может усилить депрессивное состояние и нарушить сон у людей с расстройствами нервной системы.

Однако похолодание продлится недолго. В субботу синоптическая ситуация начнет меняться, с юго-запада распространится теплая воздушная масса, морозы ослабеют. В зоне теплого атмосферного фронта ожидается небольшой снег, температура воздуха начнет повышаться.