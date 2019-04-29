Основной удар снежной стихии пришелся на северные районы Челябинской области

Северные районы Челябинской области приняли на себя основной удар снежной стихии, обрушившейся на регион с ночи воскресенья.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Гидрометцентре, в минувшие сутки днем небольшой, умеренный дождь прошел практически во всех районах области.

В отдельных районах отмечались грозы, ветер усиливался до 19-24 метров в секунду. В Троицке выпал град. В Коркино в воскресенье непогода стала причиной временного отключения электроэнергии и воды.

Прошедшей ночью практически на всей территории области прошли осадки в виде дождя, переходящего в снег. Выпало от 2 до 12 миллиметров осадков.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта области, основной удар стихии пришелся на северные территории области. Снег выпал в Верхнеуфалейском, Нязепетровском, Уйском, Сосновском, Чебаркульском районах, Коркино, Копейске и Челябинске. Средняя температура воздуха была минус 3-4 градуса. Местами столбик термометра опускался до отметки минус 8 градусов.

В южных районах шел дождь – Брединский, Варненский, Карталинский и Кизильский районы. По данным синоптиков в южных районах наблюдалась высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Лишь две территории – Аргаяш и Карабаш – стихия обошла стороной.

Утром в отдельных районах сильное отложение мокрого снега и гололеда на провода, метели, на дорогах гололедица. Как сообщили в миндортрансе, минувшей ночью на областных дорогах работало 15 единиц техники. Если снегопад продолжится, то количество техники будет увеличено.

Сегодня днем синоптики обещают в большинстве районов небольшие осадки, местами умеренные в виде снега, мокрого снега, на юге до сильных с дождем.