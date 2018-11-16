Осторожно, тонкий лед!

Жителей Челябинской области просят не испытывать на прочность осенний лед. В период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, он непрочен.

Осенью выходить на поверхность водоема, покрытого тонким льдом, крайне опасно. Ведь именно в это время происходит процесс установления сплошного ледяного покрова. Но, к сожалению, ежегодно многие челябинцы пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

И результат такого пренебрежения каждый год отражается в статистике гибели на воде в осенне-зимний период. Так, в период с первого октября 2017 по 30 апреля 2018 года на воде погибли 12 человек, с первого октября 2016 по 30 апреля 2017 года на воде погибли 11 человек.

Жителям Челябинска убедительно рекомендует не выходить на лед в данный период.

Основные требования к поведению на льду:

• Выезд на лед, передвижение по льду и стоянка транспортных средств на нем в отсутствие организованной ледовой переправы запрещены;

• При переходе водного объекта по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии — убедиться в прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам. Проверять прочность льда ударами ноги запрещено.

• Во время движения по льду следует обходить опасные места: участки, покрытые толстым слоем снега, места с быстрым течением, родниками, выступающей на поверхность льда растительностью, впадающими в водный объект ручьями или вливающимися сточными водами, места заготовки льда.

• При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь впереди идущему. Перевозка грузов производится на санях или приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

• При переходе водного объекта по льду на лыжах следует пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его состоянием. Расстояние между лунками для рыбной ловли должно быть не менее 5-6 метров.

• При нахождении на льду каждый рыболов обязан иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12 -15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом изготовлена петля.

• В случае провала льда под ногами следует широко расставить руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твердый лед, а затем, лежа на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь.

• При оказании помощи провалившемуся под лед опасно подходить к нему близко. К пострадавшему нужно приближаться лежа, с раскинутыми в стороны руками и ногами. Для оказания помощи нужно использовать доски, шесты, лестницы, веревки, багры. Если этих средств нет под рукой, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему ремень или другие предметы одежды.

• Рыболов обязан принимать все меры по охране ледового покрова водного объекта от загрязнения мусором.

Будьте бдительны! В случае выявления нарушений требований Правил охраны жизни людей на водных объектах, в отношении правонарушителей будут применяться меры административного воздействия. В случае экстренной ситуации звоните по номеру «112».