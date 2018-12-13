ПАО «ММК» в числе лучших предприятий России в рейтинге Всемирного фонда природы

В рейтинге Всемирного фонда природы ПАО «ММК» отмечено в числе лучших предприятий России.

Рейтинг инициирован Всемирным фондом дикой природы (WWF) России и программой ООН по окружающей среде (Представительство РФ). Расчет проведен Национальным Рейтинговым Агентством на основании данных о деятельности компаний, имеющихся в публичном пространстве (отчетность, доклады, СМИ, официальные сайты компаний).

Итоговый рейтинг формировался по результатам анализа трех составляющих: экологический менеджмент предприятия, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации. ПАО «ММК» - в числе предприятий, разделивших первое место раздела «Воздействие на окружающую среду» рейтинга экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний Российской Федерации. Аналогичное количество баллов получили еще две компании: «КМА-руда» и «Русская медная компания».

Данное исследование позволяет сопоставить информацию об уровне экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и масштабах воздействия их деятельности на окружающую среду, а также дает представление о динамике изменений в отрасли в целом. В этом году в рейтинге приняли участие около 40 крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний, работающих в России.

В течение многих лет на ММК отмечается положительная динамика по экологическим показателям, ставшим критериями оценки предприятий в данном разделе рейтинга. В числе крупнейших природоохранных проектов, реализованных ММК в прошлом году – реконструкция сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе, а также строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10.

В ноябре текущего года в акватории Магнитогорского водохранилища введен в эксплуатацию комплекс гидротехнического сооружения – ключевой элемент реконструкции системы оборотного водоснабжения ММК. Данные проекты позволили существенно снизить технологическую нагрузку на окружающую среду.

С 2013 по 2017 годы инвестиции ММК в природоохранную деятельность составили более 11 млрд. рублей. Общие капитальные вложения ММК с 2018 по 2025 годы, которые обеспечат кардинальное снижение негативного воздействия на окружающую среду, составят более 38 млрд. рублей, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».