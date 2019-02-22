Пернатые обитатели Таганая возвещают о грядущем предвесенье

Обитатели национального парка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) «оповещают» о скорой смене сезонов. В этом году она произойдет практически по «графику».

Приметы наступления новой фенологической фазы - предвесенья - дробь дятла и пение большой синицы. В этом году дятел начал «барабанить» 20-го февраля. Синица робко подавала голос уже 29-го января, а сейчас самцы вовсю призывают самок.

«В лесу слышны голоса и других пернатых, которые чувствуют приближение весны, - рассказала сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа. - Кроме того, зайцы оставляют на снегу характерные следы - по ним можно сделать вывод, что у этих животных вскоре начнется брачный период».

Что касается температуры воздуха, то сейчас она выше нормы и стабильно выше минус десяти градусов. Это еще одна примета предвесенья. Такой режим установился на Таганае уже с седьмого февраля. Впрочем, как отмечают в пресс-службе нацпарка, по этим показателям рекорд пока не побит - в 2016 году такие температуры наблюдались с первого февраля.

«Зима еще может напомнить о себе и снегопадами, и морозами, - отметила Марина Середа. - Март на Урале - зимний месяц, но погодных сюрпризов можно ждать и в апреле - так было в 2014-м, когда за два дня выпала двухмесячная норма снега, и даже в мае - в 2015 году в майские праздники сугробы в районе Киалимского кордона достигли 38-ми сантиметров».

Фото с сайта НП "Таганай"