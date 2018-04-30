Первомай в Челябинской области облачный, с прояснениями

В праздничные дни, 1 и 2 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов пройдут дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, 1 мая в дневные часы синоптики обещают плюс 9-14 градусов. 2 мая – плюс 10-15 градусов. В ночные часы – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы - 10-15 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, к среде оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

1 мая - Кузьма Огородник.

Этот день — кукушкин: в это время она начинает куковать в лесах и рощах. С этой птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала — пора сеять лен; кукушка кукует на сухом дереве — к заморозку.

О предстоящей погоде судили по разным приметам. Теплое начало мая было верным знаком того, что в конце месяца начнутся холода, и наоборот. По этому поводу говорили: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять». Если же май выдавался холодным — год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и обильные дожди.

Именины в этот день: Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс

2 мая - Иван Ветхопещерник.

На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на него пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лен и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».

Именины в этот день: Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.