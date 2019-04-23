Питомцы челябинского зоопарка ждут шишек, деревьев и качелей в подарок

Челябинский зоопарк призывает горожан приходить в гости к животным не с пустыми руками. Желательно, чтобы посетители приносили с собой шишки, зеленые сосновые ветки, коряги, бамбуковые палочки, веревочные качели. Те, кто посильнее, могут «вооружиться» стволами деревьев, пожарными шлангами, бревнами, гамаками и качелями.

Сотрудники муниципального зверинца будут рады всем подношениям, ведь они хотят, чтобы их питомцам было комфортно в вольерах, поэтому разрабатывают программу обогащения среды обитания животных.

Вчера, 23 апреля, в челябинском зоопарке стартовала акция «Весенняя неделя добра», которая продлится до 27-го апреля.

«Ваша помощь нужна нашим питомцам. Присоединяйтесь!» - обращается зоопарк к каждому неравнодушному человеку, готовому порадовать братьев своих меньших вышеперечисленными подарками

Телефон для справок: 8(351) 263-18-64 (доп. 333 или доп. 222) - отдел по связям с общественностью и СМИ.

Фото челябинского зоопарка