По Челябинской области будет проходить межрегиональный туристический маршрут

Южный и Полярный Урал объединит межрегиональный туристический маршрут. Он будет брать начало в Оренбургской области и проходить по территории 8 регионов.

Этот проект называется «Большой Урал». На территории Челябинской области маршрут будет включать в себя посещение таких памятников природы, как Таганай, Зюраткуль и Большой Иремель.

Большой Иремель станет объединяющей точкой пешеходного маршрута. «Ежегодно гору посещает более 30 тысяч туристов. Для обеспечения условий безопасности на вершине Большой Иремель совместными усилиями уже установлены вышки телекоммуникационных компаний, что позволяет обеспечить безопасность при посещении вершин, – сообщил начальник управления туризма Челябинской области Игорь Ворожцов. – Со своей стороны мы занимаемся поиском и привлечением инвесторов для создания рекреационных объектов и туристической инфраструктуры».

Экологические тропы, по словам начальника управления экологического просвещения и работы с гражданами министерства экологии Виталия Безрукова, необходимы, чтобы максимально снизить антропогенную нагрузку. Туризм будет организованным и безопасным как для самого населения, так и для природных достопримечательностей.

Развивать межмуниципальный туризм будет агломерация «Горный Урал», реализуя один из своих новых проектов – «Покоритель горного Урала».