Погода в Челябинской области вновь испортится

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью и в пятницу днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди, местами умеренные, в горах сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, возможен град.

Усилится ветер, отдельные его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха будет понижаться. В ночь на субботу синоптики обещают заморозки – местами столбик термометра будет опускаться до минус трех градусов.

Атмосферное давление понизится за сутки на 10 единиц и продолжит уменьшаться. Еще одним неблагоприятным фактором станет возмущенный геомагнитный фон.

В ГУ МЧС предупреждают, в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъёмы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населённых пунктах.