Погодные условия ухудшатся – ветер, снег с дождем, магнитные бури

Синоптики предупреждают жителей Челябинской области об ухудшении погодных условий – усилится ветер, пойдет снег с дождем, понизится атмосферное давление. Кроме того, на самочувствии могут негативно отразиться и магнитные бури.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в южных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, с дождем, утром слабые метели. Возможно слабое отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. В Челябинске – без существенных осадков.

Ветер днем усилится до 10 метров в секунду, отдельные его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Высокая влажность, ветер и дефицит кислорода в воздухе могут негативно повлиять на самочувствие людей, страдающих бронхиальной астмой и хроническими бронхитами. Влажно-ветреная погода может стать причиной ухудшения самочувствия и у лиц, перенесших сосудистые кризы, страдающих как гипертонией, так и гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, нарушениями ритма сердца.

Атмосферное давление будет падать и к вечеру среды достигнет 730 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормы. У метеочувствительных людей может меняться артериальное давление, иногда вплоть до гипертонических кризов, возможны головные боли и приступы мигрени

Помимо этого, прогнозируются магнитные бури силой три-четыре балла. Они продлятся до 14 часов, а затем после небольшого перерыва вновь начнутся в 20 часов и сохранятся на всю ночь.

В ГУ МЧС предупреждают, в связи с такими погодными условиями повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийное отключение систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.