Полигон в Полетаево частично рекультивируют, а полигон в Чишме под вопросом

В ближайшее время начнется рекультивация первой карты Полетаевского полигона в Челябинской области. Там, где до этого был котлован с мусором, вырастут цветы и кустарники.

Как сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, на сегодняшний день полигон в Полетаево вмещает в себя две рабочих карты и третья - в проекте. Первая из них практически заполнена, и в ближайшее время планируется провести её рекультивацию. На это компания ООО «Полигон ТБО» планирует затратить более 10 миллионов рублей.

Рекультивация пройдёт в несколько этапов. После подготовительных работ начнётся техническая рекультивация, объект будет укрыт специализированной плёнкой и засыпан грунтом. Затем стартует биологический этап — на месте бывшего котлована высадят цветы и кустарники. По мере заполнения таким же образом будут рекультивированы и оставшиеся две карты. В результате на месте полигона появится ровная поверхность с зеленью.

Это не единственные изменения, которые ожидают Полетаевский полигон. Осенью здесь планируется ввести в эксплуатацию четыре дополнительные мусоросортировочные линии. Помимо этого появится цех по утилизации крупногабаритного мусора, а также планируется строительство цеха по производству RDF-топлива.

Ещё один важный вопрос, который будоражит общественников и СМИ — строительство полигона в Чишме. Министерство экологии уведомляет: на данный момент заключено концессионное соглашение, в рамках которого АО «Управление отходами» обязуется построить полигон. Сейчас его сроки на исходе, и Минэкологии не раз уведомляло концессионера о том, что, в случае невыполнения требований, будет вынуждено расторгнуть заключённое соглашение.

«Если всё же придётся пойти на эти крайние меры, мы будем искать компанию, которая ответственно подойдёт к своим обязанностям и построит в этом месте полигон с мусороперерабатывающим производством»,

- сообщает начальник Управления экологического просвещения Виталий Безруков.

«Наша задача — максимально уйти от захоронения отходов к их глубокой переработке. Для этого в рамках национального проекта «Экология»по всей области вводится двухконтейнерная система сбора отходов: для общего мусора и вторичного. Благодаря этому можно отсеивать и отправлять на переработку до 50% мусора. Кроме того, планируется введение на полигонах системы компостирования, в том числе измельчение тех отходов, которые нельзя переработать»,

- объясняет исполняющий обязанности министра экологии Сергей Лихачев.

От редакции. Судя по всему, общественность по поводу полигона в Чишмеволнуется не зря, он не только не строится, но даже не запроектирован. И позиция минэкологии в этой ситуации выглядит, мягко говоря, странной. Ну не уложатся в сроки концессионеры, будут искать других. А ведь тут во все колокола бить надо, челябинцы слишком хорошо помнят мусорный коллапс после закрытия свалки.

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