После визита Текслера Лощинина потушила свалку на Розе

Свалку в коркинском поселке Роза (Челябинская область) вчера, 27 марта, потушили. Зловонного и крайне вредного для здоровья дыма, продолжительное время наполнявшего окрестности запахом горящей пластмассы, больше нет. Хочется верить, что он не вернется.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» руководитель инициативной группы розинцев Геннадий Федосеенков, администрация Коркинского муниципального района под руководством районной главы Натальи Лощининой оперативно отреагировала на поручение временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Напомним, врио главы региона побывал на розинской свалке в минувшую пятницу, 22 марта. Увиденным и услышанным от местных властей остался крайне недоволен (что такое один бульдозер?!), настоятельно рекомендовал Наталье Лощининой принять меры по ускорению процесса тушения свалки. Не прошло и недели - очаги возгорания были ликвидированы. Тем временем, розинская свалка горела и дурно пахла немногим менее трех месяцев - проблема никак не решалась, несмотря на многочисленные обращения местных жителей во всевозможные инстанции. Приехал Текслер, пожурил Наталью Александровну - результат не заставил себя ждать.

«Жители поселка просили передать спасибо всем, кто принимал участие в освещении создавшейся ситуации в СМИ, организации работ по тушению свалки, лично Алексея Текслера за вмешательство в ситуацию», - сообщил Геннадий Федосеенков.