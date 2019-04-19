Проект рекультивации челябинской свалки обсудят на публичных слушаниях

Публичные слушания по проекту рекультивация городской свалки в Челябинске состоятся в мае 2019 года. В июне должны начаться подготовительные работы.

Конкретные действия по вопросам рекультивации свалки ТКО обсуждались на совещании в Челябинске, которое провел министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Напомним, городская свалка, находящаяся в черте Челябинска с 1949 года, была частично закрыта с 1 июля 2018 года и полностью прекратила работу с 11 сентября 2018 года. Весь мусор перевозится на временный полигон в Полетаево.

В ноябре прошлого года Дмитрий Кобылкин побывал на городской свалке и оценил масштабы предстоящей рекультивации городского полигона ТБО. Он попросил руководство Челябинска беречь свалку как зеницу ока, чтобы копившийся годами мусор не загорелся (обеспечить круглосуточную охрану и дежурство пожарных расчетов). На свалке накоплено более 17,5 миллиона кубометров мусора. Участок характеризуется высоким техногенным загрязнением, отмечают в минэкологии РФ. Но уберечь свалку от пожаров не удалось.

На рекультивацию городской свалки планировалось направить более трех миллиардов рублей, в том числе в 2019 и в 2021 годах – по 500 миллионов, в 2020 году – 2 миллиарда рублей. Проведены инженерные изыскания, выбран единственный исполнитель работ по проектированию и рекультивации челябинской свалки – ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

«Процесс определения подрядчика для рекультивации полигона контролировался на всех уровнях принятия решений, - подчеркнул Дмитрий Кобылкин. - Мы полагаем, что предложенные технологии обеспечат выполнение задач в кратчайшие сроки».

О плане и этапах производства работ проинформировали Директор направления по Дмитрий Кобылкин поручил врио губернатора Алексею Текслеру держать на личном контроле этапы и сроки выполнения работ и ускориться в вопросе подготовки проектно-сметной документации, со всей ответственностью подойти к проведению общественных слушаний.