Прогноз о неблагоприятных погодных условиях в Челябинской области продлен еще на сутки – в регионе изнуряющая жара, грозы, град и сильный ветер.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в воскресенье, 14 июля, в южных и восточных районах региона ожидается жаркая погода – воздух будет прогреваться до плюс 33-38 градусов, лишь в горных районах чуть прохладнее – 27-32 градуса. В отдельных районах пройдут дожди, возможны грозы и град. В Челябинске – без осадков.

Синоптики обещают сильный ветер – 6-11 метров в секунду. Отдельные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС предупредили, при таких погодных условиях повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В южной половине области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости). Вероятно увеличение площади природных пожаров до крупных. Все службы, задействованные в тушении лесных пожаров, переходят на работу в усиленном режиме, сообщили в главном управлении лесами области. В целях обнаружения возгораний наземное патрулирование будут выполнять более 190 оперативных групп. Кроме того, ежедневно проводятся рейды по своевременному пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, предупредили в ГУ МЧС. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «112», «101» и «01».