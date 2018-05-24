Проверяющие нагрянули с внеплановой проверкой на ЧЭМК

Управление Росприроднадзора по Челябинской области проводит внеплановую проверку на Челябинском электрометаллургическом комбинате.

По закону, Росприроднадзор обязан согласовывать все внеплановые проверки с прокуратурой области, пояснили в областной прокуратуре. График плановых проверок утверждается в декабре на весь следующий год.

Необходимость внеплановой проверки ЧЭМК была вызвана жалобами граждан на возможное загрязнение комбинатом атмосферного воздуха. Как и положено, внеплановая проверка ЧЭМК была согласована с надзорным ведомством.

Пресс-секретарь ЧЭМК Роман Грибанов подтвердил, что проверяющие уже приступили к проверке на территории комбината. «ЧЭМК открыт для проверок любого рода», - подчеркнул Роман Грибанов.

Руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников на прошедшем накануне совещании по экологии предупредил промышленные предприятия, что в следующем полугодии все лаборатории ожидают проверки.

Виталий Курятников уточнил, что с 10 июля 2018 года вступит в силу приказ, согласно которому предприятия должны будут устанавливать очистное оборудование по каждому веществу. С 1 января 2019 года станет обязательным внедрение наилучших доступных технологий и установка современных датчиков по контролю за выбросами на предприятиях, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду.