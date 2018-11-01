Птицефабрики отравляют жизнь населению Челябинской области куриным пометом

Южноуральские птицефабрики вновь травят жителей Челябинской области запахом куриного помета. Они продолжают вывозить фекалии птиц и разбрасывать их по полям, а также сбрасывать отходы производства в озеро.

«Чебаркульская» и «Челябинская» птицефабрики вновь попались на нарушении экологического законодательства. В распоряжении агентства «Урал-пресс-информ» оказались фотографии, на которых зафиксирован факт правонарушений.

Работники птицефабрики «Челябинская» продолжают удобрять куриным пометом поля, хотя это преждевременно: стоят слишком теплые для этого дни и потому запах распространяется на десятки километров.

«Раскрытие буртов с пометом с нарушением сроков выдержки приводит к тому, что распространяется зловонный запах. Если помет не перепревший, то это приводит к подобной ситуации. Мы еще 26 октября выезжали на предприятие с проверкой, когда появилась первая информация. Затребовали документацию. Проверка продолжается», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Челябинской области Владислав Коробкин.

Напомним, зловоние в воздухе южноуральской столице появилось 25 октября «благодаря» действиям работников птицефабрики «Челябинская». Южный ветер разнес «аромат» по всему городу. Тем временем, результаты лабораторных исследований, проведенных в ходе выездной проверки на предприятие, показали, что предельно допустимые нормативы по запаху превышены не были.

Продолжает нарушать экологическое законодательство и птицефабрика «Чебаркульская». Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный информированный источник, сотрудники предприятия сливают отходы производства в местное озеро. «Камазы» со зловонной гадостью тянутся вереницами.

В 2017 году региональный Росприроднадзор привлекал птицефабрику к ответственности за нарушение законодательства. Было возбуждено девять административных дел, в том числе по статьям «Нарушение правил охраны окружающего воздуха», «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения», «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв», «Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». Птицефабрика была оштрафована на два миллиона рублей.

«С «Чебаркульской» птицефабрикой ситуация находится в стадии проработки. Наше реагирование запущено еще месяц назад. Если есть дополнительные доказательства нарушений, то будем их изучать», - пообещал Владислав Коробкин.

Фотоматериалы агентством «Урал-пресс-информ» переданы в управление регионального Росприроднадзора. В ведомстве заверили, что по данному факту будет проведена проверка.