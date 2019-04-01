Ради пульпопровода Томинского ГОКа изменены границы лесопарковых зон

Правительство Челябинской области утвердило постановление об изменении границ и площади лесопарковых зон Шершневского лесничества ради пульпопровода, по которому будет передаваться закладочный материал с Томинского ГОКа в угольный разрез «Коркинский».

Соответствующее постановление было принято на мартовском заседании правительства, которое провел назначенный врио губернатора Алексей Текслер. Документ размещен на официальном сайте правительства.

Для строительства пульпопровода изменена категория 6,36 и 0,56 гектара леса в двух кварталах лесопарковых зон смолинского участкового лесничества.

Как пояснила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь главного управления лесами области Ксения Барыкина, с 6,4 гектара леса в Шершневском лесничестве снята категория защитных. И теперь на этой территории будут вырублены деревья для размещения линейного объекта (пульпопровода). Проект был утвержден Россельхозом. Ксения Барыкина уточняет, что не планируется вырубать «ценную» породу древесины. На этом участке леса растут лишь березы.

Для восполнения утраченных «легких» города Челябинска, на которые уже неоднократно покушался бизнес, был принято решение пополнить лесопарковую зону Еткульского участкового лесничества на 9,7 гектарами леса.

Напомним, пригородная «зеленая» зона вокруг Челябинска, выполняющая санитарно-гигиенические, оздоровительные, рекреационные функции, была создана в 1956 году.

Основная часть «легких» города - лесные массивы вокруг Коркино, Томино, поселка Октябрьский. С момента создания зеленой зоны никто никогда не посягал на ее целостность. Но в 2013 году областные власти принимают постановление, исключающее из категории ценных лесов (лесопарковой зеленой зоны) более 2000 гектаров леса. Это было сделано для разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд.

Челябинцы пытались оспорить постановление правительства региона, но суд не поддержал их.

Справка.

По пульпопроводам при помощи специальных насосов будет передаваться закладочный материал (173 миллиона кубических метров) с Томинского ГОКа в Коркинский разрез. Им будут заполняться отработанные выработки карьера.

Для производства обезвоженного закладочного материала из хвостов обогатительной фабрики комбината на Томинском ГОКе будет построен специальный цех сгущения.

Пульпопровод построят из стальных труб. Общая протяженность такой трассы составит 12,777 километра.

Закладочный материал будет передаваться по северному и южному бортам выработки до восточного борта. Им будут пригружать восточный борт для обеспечения его устойчивости.