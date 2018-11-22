Ревизоры Цуканова обследуют челябинские свалки

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов направил в Челябинскую область ревизоров, которые должны оценить экологическую ситуацию в регионе и дать оценку готовности местной власти к переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами.

Сегодня, 22 ноября, в Челябинской области начала свою работу группа ревизоров, которых направил в Челябинскую область полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Специалисты из Екатеринбурга побывают на свалках в крупных городах региона и оценят экологическую обстановку на Южном Урале. Проверка – плановая, ранее ревизоры с аналогичной миссией побывали в Свердловской и Тюменской областях.

«Основная цель их приезда – посмотреть, как в Челябинской области реализуется реформа по обращению с твердыми бытовыми отходами и оценить готовность региона к переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. В программе у ревизоров посещение свалок», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» советник министра экологии региона Виталий Безруков.

В экскурсиях по свалкам ревизоров Цуканова сопровождают сотрудники прокуратуры, областных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

«Наши специалисты привлечены. Проверяющие смотрят за осуществлением контроля за реализацией территориальной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами, реальные возможности наших полигонов и свалок», - сообщил заместитель начальника управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области Владислав Коробкин.

По итогам мониторинга полпреду будет подготовлена аналитическая записка, а руководству Челябинской области даны соответствующие рекомендации.

«Уже сейчас проверяющие отметили, что в Челябинской области ситуация намного лучше, чем в других регионах. Первые рекомендации нам уже даны. В частности, необходимо усилить работу по внедрению раздельного сбора мусора, активизировать работу по закрытию свалок и развитию системы полигонов в регионе», - добавил советник министра экологии региона Виталий Безруков.

Напомним, в октябре во время визита в Челябинскую область Николай Цуканов обсудил с губернатором Борисом Дубровским проблему вывоза твёрдых коммунальных отходов из Челябинска. Тогда прокуратуре было дано поручение разобраться в ситуации и выявить виновных. Также полпред обсудил с главой региона источники негативного воздействия на экологию. К числу основных загрязнителей Цуканов отнес мусорные полигоны и свалки. Всего на территории региона имеется более 420 свалок, которые требуют закрытия и рекультивации.

Кроме того, еще в апреле 2018 года президент Владимир Путин обозначил 12 городов, которые испытывают наиболее серьезные проблемы с экологией. В их числе Челябинск и Магнитогорск. В «майском» указе глава государства отметил как важнейшую экологическую задачу реализацию комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в этих городах.