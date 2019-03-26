Роспотребнадзор выявил техногенное загрязнение воздуха в период НМУ в Челябинске

Превышение по трем загрязняющим веществам зарегистрировано в атмосферном воздухе на территории Челябинска на прошлой неделе. В этот период в городе установились неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, исследования атмосферного воздуха проводились на стационарном посту, расположенном на улице Елькина (Советский район города).

По результатам исследования было выявлено превышение нормы по содержанию диоксида азота в 3 пробах из 23. Норматив был повышен в два с лишним раза в течение трех дней 20, 21 и 22 марта.

Норматив по содержанию оксида углерода превышен в одной пробе в полтора раза, по формальдегиду – в 13 пробах (с 1,2 до 1,7 ПДКмр).

Напомним, в ночь с 19 на 20 марта (в первый рабочий день Алексея Текслера на посту временно исполняющего обязанности губернатора) Челябинск накрыло зловонным туманом. Жители Копейска еще накануне начали обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на выбросы.

Неблагоприятным метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в воздухе, начались в Челябинске и в ряде городов региона 16 марта и продлились до 11 часов 25 марта.