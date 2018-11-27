С реконструкцией сквера на Алом поле будет разбираться прокуратура

Сегодня, 27 ноября, на имя прокурора Челябинска Романа Самойлова, исполняющего главы Челябинска Владимира Елистратова, председателя комитета градостроительства и архитектуры областного центра Сергея Репринцева поступили обращения от фонда развития региональной агломерации «Большой Челябинск» с требованием провести проверку по факту варварской реконструкции сквера на Алом поле. Это своего рода резонанс общественности на публикацию на сайте агентства «Урал-пресс-информ» корреспонденции «Власти Челябинска изуродовали сквер на Алом поле по программе «Комфортная среда».

Процесс реконструкции парка вызвал недовольство большого количества жителей Челябинска. Он осуществляется по несогласованному проекту и без учета мнения горожан, а также специалистов, экологов, архитекторов, ландшафтных архитекторов.

«Просим органы прокуратуры города Челябинска провести прокурорскую проверку на предмет возможных нарушений действующего законодательства при осуществлении реконструкции парка Алое поле, привлечь виновных в возникновении недопустимой ситуации роста общественной напряжённости, к правовой ответственности и способствовать обеспечению законных прав граждан влиять на принятие общественно значимых решений», - говорится в сообщении, которое адресовано прокурору Челябинска Роману Самойлову.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», после реконструкции, которую провели челябинские чиновники, живые газоны на Алом Поле превратились в асфальтовые гробницы. Огромные площади, на которых раньше была зеленая трава, «закатаны» в асфальт. «Закатаны» в асфальт и деревья.

«Я ошарашен тем, что сделали чиновники. Кому пришло в голову лужайки закатать в асфальт? Слов нет. Заасфальтировать для того, чтобы здесь поставить ларьки? Логики никакой нет. Полный бардак. Алое поле – это объект культурного наследия. Проект реконструкции сквера должен был быть согласован с государственным комитетом охраны культурного наследия. Если согласования не было, это полное нарушение закона», - сказал координатор группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев.

«Мнение преподавателей кафедры архитектуры не было учтено. А это было компетентное мнение специалистов. Это, во-первых, отбивает желание у самих людей участвовать в таких проектах. Во-вторых, появляется недоверие к власти. То, что закатали все асфальтом, это можно и нужно убрать, а вот доверие уже не восстановить. Асфальта много, очень много. Люди поэтому возмущены. Это раньше было Алое поле, а сейчас - это серая бетонная пустыня. Управление архитектуры, наверное, никто не подключал. А какие у него полномочия? Если посмотреть на структуру власти, то оно вообще ничего не решает. Но кто-то же за это отвечает. Нам нужно найти ответственных лиц», - считает общественник Андрей Филатов.

Кстати, после публикации агентство «Урал-пресс-информ» обращалось с запросом к начальнику управления экологии и природопользования администрации города Челябинска Евгению Крехтунову по поводу целесообразности «закатывания» деревьев в асфальт».

В полученном ответе говорится, что, специалисты муниципального органа по защите зеленых насаждений МКУ «Административно-техническая инспекция города Челябинска» провели обследование сквера. В его ходе было выявлено, что размеры приствольной грунтовой зоны вокруг деревьев соблюдены не во всех случаях. В месте проведения работ вокруг деревьев данная зона составляет всего 0,9 х 1,1 м, что не соответствует требованиям пункта 198 Правил благоустройства территории города Челябинска, утвержденных решением Челябинской городской думы от 22.12.2015 г. №16/32. В связи с тем, что соблюдение Правил благоустройства на территории города контролирует Управление благоустройства, материалы обследования были направлены в Управление для принятия мер в рамках полномочий, говорится в ответе.

И если управление экологии ответило на запрос в течение недели, то в Управлении благоустройства еще даже не получили материалы обследования экологов. Скорее всего, прокуратура отработает заявление общественников гораздо быстрее, чем те, кто должен контролировать такие работы по роду деятельности.

В каждом городе есть такие знаковые, можно сказать, культовые места, которые любят горожане и которыми гордятся. У нас в Челябинске это Алое поле - оазис зелени и тишины в центре миллионного города среди пыли, асфальта, автомобильных дорог. Здесь отдыхают стар и млад, сидят на лавочках, катаются на велосипедах, рисуют этюды…

Наверное, к реконструкции таких мест надо и подходить по-особому бережно – шутка ли, этому месту отдыха более двух веков. Может, и правила надо поменять, привлекая к согласованиям экологов и архитекторов. Думается, они не допустили бы в этом сквере парковку, пусть даже и для батюшки.