Сегодня белые мишки Челябинска будут рыбачить и есть мороженое

Челябинский зоопарк сегодня, 27 февраля, будет отмечать День полярного медведя. Праздничная программа начнется в час дня. Приглашаются все желающие полюбоваться белыми мишками Алтыном и Айришей и понаблюдать за тем, как они будут рыбачить и поедать мороженое.

Косолапая парочка по случаю своего праздника будет дегустировать фруктовое, овощное, травяное и рыбное ледяные лакомства.

«Мишки определят, какое мороженое самое вкусное и не липнет к языку», - сообщает группа муниципального зверинца ВКонтакте.

Кроме того, белоснежных виновников торжества ждет зимняя рыбалка. «Прорубь мы, конечно, просверлить не сумеем, но бочку с рыбой организовать уж точно сможем», - уверенно заявляют сотрудники челябинского зоопарка, которые отлично знают, как порадовать питомцев.

Кроме того, в праздничной программе - показательное кормление.

«Так близко этих хищников вы еще не видели! Приходите, будет интересно!» - заверяют челябинцев в зоопарке.

Алтын прибыл в столицу Южного Урала в апреле 2001-го года маленьким медвежонком. Первые три месяца своей жизни косолапый малыш провел в окрестностях Анадыря (на Чукотке). До восьмимесячного возраста Алтын разрешал людям заходить в вольер, был ласков и игрив, потом посуровел. С двух с половиной лет могучий зверь вместе с медведицей Айришей, которая появилась на свет в 2002-м году в зоопарке Перми.

С 2014 года сладкая парочка находится под опекой «Роснефти».

СПРАВКА



Белый медведь - самый крупный наземный представитель отряда хищных. Его длина достигает трех метров, масса - 800 килограммов, высота в холке - 130-150 сантиметров. Самки мельче самцов. Самые мелкие медведи водятся на Шпицбергене, самые крупные - в Беринговом море. Белого медведя от других косолапых отличают длинная шея и плоская голова. Кожа у него черная. Цвет шубы варьирует от белого до желтоватого; летом мех может желтеть из-за постоянного воздействия солнечного света.

Белый медведь обитает в приполярных областях на Северном полушарии Земли. Живет на дрейфующих и припайных морских льдах, где охотится на морских животных. Ловит он их, подкрадываясь из-за укрытий, или возле лунок: стоит животному высунуть голову из воды, как медведь ударом лапы оглушает добычу и вытаскивает ее на лед. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, белые медведи даже на суше быстры и ловки, а в воде легко и далеко плавают, свободно ныряют.

Период беременности у белого медведя занимает 230-250 дней, так что медвежата появляются в середине или конце арктической зимы. Новорожденные беспомощны, прозревают через месяц. Спустя два месяца после появления на свет медвежата начинают выходить из берлоги, но за своей матерью они способны следовать только после трех месяцев жизни. С нею медвежата не расстаются полтора года. Самка ревностно охраняет свое потомство, в частности от самцов, весьма опасных для медвежат. В целом белые медведи отличаются малой плодовитостью, их численность восстанавливается очень медленно.

В России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956-го года, в других странах (США, Канада и Гренландия) - ограничена. Вид занесен в международную Красную Книгу и Красную Книгу России.

Фото челябинского зоопарка