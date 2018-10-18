Сергей Лихачев: Если из ваших дворов вывозят мусорные баки, фиксируйте номера машин

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев призвал всех очевидцев вывоза мусорных баков с контейнерных площадок южноуральской столицы фиксировать номера машин.

Кроме того, министр попросил всех свидетелей указывать, забрали ли контейнеры вместе с отходами или оставили мусор на площадке.

«Присылайте все данные на номер 8-951-777-08-08 в Whatsapp/Viber, будем разбираться в каждой ситуации отдельно!» - отмечают активисты движения «Антисмог», на горячую линию которого и в мессенджеры сегодня, 18 октября, стали поступать сообщения о том, что в некоторых дворах Челябинска ночью вывезли баки с контейнерных площадок, а взамен никаких других не поставили. Первое сообщение поступило от ЖЭУ №16.

Сейчас на контейнерных площадках пусто и некуда складывать пакеты с мусором.

«Мы позвонили в приемную главы города, где нам объяснили, что в ближайшее время на эти площадки должны привезти новые баки и этим процессом управляют районные администрации Челябинска, а также управление экологии и природопользования администрации города. В районных администрациях подтвердили, что этим вопросом они занимаются и держат его на контроле», - отметили в «Антисмоге».