Сергей Лихачев потребовал от промышленников снижать выбросы в период НМУ

Исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев потребовал от предприятий снизить выбросы в период НМУ и сообщать в надзорные ведомства о нарушениях со стороны соседних предприятий.

По информации челябинского гидрометцентра, с семи вечера восьмого апреля часов до семи вечера 11-го апреля в Челябинской области действовал режим неблагоприятных метеоусловий.

Как отмечают в пресс-службе регионального минэкологии, на промышленных объектах Челябинска надзорные рейды проводятся регулярно. Министерство экологии ежедневно осуществляет мониторинг источников загрязнения атмосферы. В ходе этих мероприятий эксперты часто отмечают превышения в зоне влияния промышленных предприятий.

Требования о порядке работы в период НМУ должны соблюдаться всеми промышленными объектами, которые подлежат федеральному и региональному надзору, заявляют в минэкологии. Эти производства имеют наибольшие валовые выбросы, именно на работу промышленных предприятий южноуральцы жалуются наиболее часто. Эти предприятия находятся на особом контроле у надзорных органов.