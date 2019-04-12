Сергей Лихачев потребовал от промышленников снижать выбросы в период НМУ
Исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев потребовал от предприятий снизить выбросы в период НМУ и сообщать в надзорные ведомства о нарушениях со стороны соседних предприятий.
По информации челябинского гидрометцентра, с семи вечера восьмого апреля часов до семи вечера 11-го апреля в Челябинской области действовал режим неблагоприятных метеоусловий.
Как отмечают в пресс-службе регионального минэкологии, на промышленных объектах Челябинска надзорные рейды проводятся регулярно. Министерство экологии ежедневно осуществляет мониторинг источников загрязнения атмосферы. В ходе этих мероприятий эксперты часто отмечают превышения в зоне влияния промышленных предприятий.
Требования о порядке работы в период НМУ должны соблюдаться всеми промышленными объектами, которые подлежат федеральному и региональному надзору, заявляют в минэкологии. Эти производства имеют наибольшие валовые выбросы, именно на работу промышленных предприятий южноуральцы жалуются наиболее часто. Эти предприятия находятся на особом контроле у надзорных органов.
«Хочу напомнить промышленникам-нарушителям о наиболее жестких мерах реагирования, ранее применяемых надзорными ведомствами. Я говорю сейчас о судебных исках на приостановление деятельности предприятия, об отзыве разрешительных документов, административных штрафах и вплоть до направления материалов в органы следствия для возбуждения уголовных дел. На совещании с предприятиями (состоялось вчера, 11 апреля) мы с коллегами из надзорных органов еще раз указали на необходимость снижения выбросов в периоды НМУ. Также попросили сообщать о нарушениях, которые возникают на соседних промышленных площадках, для более оперативного реагирования надзорных органов», - подчеркнул Сергей Лихачев.