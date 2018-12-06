Сергей Лихачев: Тушить пожары на коркинском разрезе и челябинской свалке нужно лучше

Передвижные лаборатории министерства экологии Челябинской области сегодня, шестого декабря, проводят замеры атмосферного воздуха в зонах влияния коркинского разреза и челябинской свалки, которые находятся во власти пожаров. Не зря коркинцы в последние дни неоднократно говорили о клубах дыма над разрезом – как известно, дыма без огня не бывает.

Многочисленные жалобы на гарь и туман явно неприродного происхождения в минэкологии поступают не только из Коркино, но из Копейска и Челябинска. В связи с увеличением потока обращений министр экологии региона Сергей Лихачев накануне провел оперативное рабочее совещание с представителями прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Гидрометцентра и представителями крупных предприятий.

«Помимо усиления надзора над промышленными предприятиями, Сергей Лихачев потребовал усилить контроль над мероприятиями по тушению возгораний на челябинской городской свалке и тушению пожаров на Коркинском угольном разрезе, а также вести профилактические мероприятия, чтобы новых возгораний не возникало. Надзорные ведомства будут держать ситуацию на контроле», - подчеркнул начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Вчера, пятого декабря, передвижные лаборатории минэкологии исследовали качество воздуха в Металлургическом районе южноуральской столицы, превышений зафиксировано не было. Сегодня лаборатории министерства продолжили мониторинг по всему Челябинску.

Что касается угольного разреза, то о ситуации в Коркино агентство «Урал-пресс-информ» уже писало в эту среду. Горожане пожаловались в редакцию на невыносимый запах гари и густой туман, которые не дают нормально жить с понедельника, прислали фотографии. Сегодня агентству обещали предоставить комментарии «Промрекультивации» - организации, ответственной за гигантскую яму, которая когда-то была гордостью всей России, а теперь стала глобальной проблемой.

Интересна реакция пользователей группы ВКонтакте «Чем живет Коркино», где вчера опубликовали заметку агентства «Урал-пресс-информ» о гари и тумане. Такое ощущение, что жители Коркино, приславшие нам фотографии и рассказавшие о, мягко говоря, неблагополучной ситуации на своей малой родине, и те, что оставляли комментарии под публикацией, – живут в разных измерениях.

Вот, например, Елена Миронова назвала написанное агентством враньем, ей в Коркино хорошо живется и дышится легко, она не наблюдает «никакого тумана или дыма и запаха гари».

«Даже здесь врут и усугубляют ситуацию, чтобы побыстрее разрешили сливать химию в разрез», - вот еще один странный комментарий, хотя агентство «Урал-пресс-информ» как раз-таки всегда защищало интересы простых коркинцев.

«Не дышат Роза и район «Вскрыша», а в городе все ок», - написала еще одна подписчица группы.

Получается, некоторым жителям Коркино и менять ничего надо, и до земляков, которые работают на этой самой Розе и на вскрыше, им дела нет: пусть задыхаются. Однако пока оптимистично настроенным горожанам в розовых очках все ок, лаборатории министерства экологии производят замеры – а раз проводится проверка, значит даже наверху признают: в Коркино ситуация совсем не радужная. Не лучше дела обстоят и в Челябинске – тут своих источников выбросов хватает.

В первые дни декабря в столице Южного Урала был установлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Специалисты связывают НМУ со слабым ветром и безветрием, а также «с иными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки промышленных городов».

В связи с многочисленными жалобами населения управление Росприроднадзора по Челябинской области проводит мероприятия на крупных предприятиях южноуральской столицы, министерство экологии выезжает с рейдами на предприятия регионального надзора.