Сергей Лихачев утвердит новую структуру ООПТ Челябинской области

Исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев в ближайшее время подпишет приказ об изменении структуры ОГУ «Особо охраняемые природные территории». Изменения коснутся всего региона.

Особое внимание министр уделит миасскому участку ООПТ Челябинской области, всем сотрудникам которого было предложено уволиться по собственному желанию после того, как в минувшие выходные Сергей Лихачев выехал с внеплановой проверкой на озеро Тургояк, являющееся памятником природы регионального значения.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», получая множество жалоб от местных жителей и общественников на отсутствие должного контроля за происходящим на Тургояке, министр экологии решил лично проверить, насколько обоснованы обвинения людей в адрес представителей ведомства, допустивших варварское отношение к уникальному водоему.

Картина, которая предстала взору Сергея Лихачева, оказалась поистине удручающей. Несанкционированные свалки, машины, квадроциклы, снегоходы, непонятные строения вокруг озера – увиденное очень огорчило и разозлило министра.

Как рассказал начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков, в настоящее время двое работников миасского участка уже подписали заявления об уходе, еще один - пока нет: находится на больничном (четвертая ставка - декретная).

По словам Виталия Безрукова, Сергей Лихачев планирует проверить все территориальные участки ООПТ Челябинской области, посмотреть, как работают люди на местах, в полном ли объеме выполняют ли свои обязанности.

И.о. директора ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Дмитрий Скорынин уточнил, что в структуре возглавляемого им ведомства - 15 участков. Он выразил уверенность, что подходящие кандидатуры взамен уволившихся сотрудников миасского участка обязательно будут найдены. На вопрос о том, присмотрели ли уже на их место кого-то конкретного, ответил, что об этом говорить пока преждевременно.