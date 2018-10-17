Шесть муниципалитетов Челябинской области получат субсидии на рекультивацию свалок

Шесть муниципальных образований Челябинской области получат в 2019 году субсидии из областного бюджета на подготовку проектов по ликвидации свалок и рекультивации территории, на которой они размещены.

Соответствующее решение принято губернатором Борисом Дубровским.

В Челябинской области 26 свалок находятся в границах муниципалитетов. Президент России Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил задачу ликвидировать все свалки в границах городов к 2024 году.

В первую очередь будут ликвидированы свалки, находящиеся в черте самых крупных населенных пунктов, - в Челябинске и Магнитогорске. Работы в этих муниципалитетах начаты еще в 2017 году. В 2019 году еще шесть муниципалитетов, подавших заявки, получат областную субсидию на подготовку проектов по ликвидации свалок. Региональные средства на эти цели выделены Озерску, Троицку, Златоусту, Верхнему Уфалею, а также Карталинскому и Аргаяшскому районам.

Министр экологии Сергей Лихачев пояснил, что главам этих муниципалитетов при формировании бюджета на 2019 год необходимо предусмотреть средства на выполнение работ по проектированию рекультивации свалок в размере не менее 5% от стоимости работ. «Это обязательное условие предоставления субсидии из областного бюджета. В случае, если до 20 января 2019 года Вами не буду предоставлены подтверждающие документы (выписки из бюджета и копии муниципальных программ) в предоставлении субсидии вам будет отказано», - предупредил глав министр.

Напомним, территориальная схема обращения с отходами была утверждена в Челябинской области в 2016 году. Затем терсхема была откорректирована и после публичного обсуждения заново утверждена в июне 2018. Согласно документу, Челябинская область разделена на 5 кластеров, в каждой из которых будут работать региональный оператор.

Регоператор выбран уже в каждом кластере, в Магнитогорском кластере он уже приступил к работе. Утверждены тарифы для жителей МКД (многоквартирных домов) - 77,30 рубля с человека в месяц, для жителей ИЖС (индивидуальных жилищных строений) — 59,67 рублей с человека в месяц.

Остальными региональными операторами в настоящее время ведутся работы по получению единого тарифа, инвентаризации несанкционированных свалок, источников образования ТКО, контейнерных площадок, направлению уведомлений о необходимости заключения договоров. Все региональные операторы, согласно закону, должны приступить к работе не позднее 1 января 2019 года.

Сергей Лихачев предупредил глав муниципалитетов об их ответственности за ликвидацию и рекультивацию свалок, не вошедших в новую схему обращения с ТКО. Президент России в майском указе 2018 года поставил задачу ликвидировать все свалки в границах городов к 2024 году. А до ликвидации властям необходимо обеспечивать контроль и своевременное тушение пожаров и предотвращать доступ жителей на свалку.