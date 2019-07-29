Штормовое предупреждение для южноуральцев
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 13:09
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, грозами, шквалистым ветром и градом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, 29 июля, в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Отдельные порывы при грозах могут достигать 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

При этом местами в восточных и южных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости по региональной шкале).

В связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

В ГУ МЧС области рекомендуют при сильном ветре закрыть дома все окна. Находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Во время грозы опасно разговаривать по телефону, подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном.

На открытой площадке или в лесу нужно укрыться на низкорослом участке леса, держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «112», «101» и «01».

Олеся Денисова

Автор: 
Олеся Денисова
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