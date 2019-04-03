Штормовое предупреждение продлено в Челябинской области

Непогода – мокрый снег, переходящий в дождь и порывистый ветер – сохранится в Челябинской области по 4 апреля.

Напомним, синоптики предупредили южноуральцев об ухудшении погодных условий третьего апреля. Сегодня штормовое предупреждение было продлено.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, ночью и утром 4 апреля в отдельных районах области сохранятся сильные осадки в виде снега и мокрого снега, на юге региона ожидается снег с дождем. Утром в северной половине прогнозируются метели. Возможно сильное отложение гололеда и мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Порывы ветра днем 3 апреля будут достигать 20-25 метров в секунду, ночью и утром 4 апреля - до 18 метров в секунду.

В Гидрометцентре уточняют, несмотря на осадки и ветреную погоду, на Урале погода будет опережать весенний график, то есть температура ожидается выше климатической нормы. В пятницу воздух в области будет прогреваться до плюс 5-10 градусов, в субботу – до плюс 7-12 градусов. Завтра синоптики обещают плюс 1-6 градусов.

В ГУ МЧС области предупреждают, в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Снегопады и гололедица на дорогах могут привести к увеличению количества ДТП, появлению заторов на дорогах. «При сильных порывах ветра и высокой скорости движения на поворотах, а также на мокрой поверхности, может произойти занос транспортного средства на встречную полосу или в кювет», - предупреждают в УралАвтодоре.

Весь парк автотехники приведен в состояние 100% готовности. Сейчас на трассах М-5 «Урал» и Р-254 «Иртыш» на сложных участках дежурит эвакуатор. Дежурные мастера один раз в четыре часа проверяют состояние дорожного полотна.

По информации диспетчерской службы АО «УралАвтодор», в настоящее время дороги находятся в проезжем состоянии. Сообщить о проблемах на дорогах можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: 8 (912) 790-03-74 (АО «УралАвтодор») и 8 (351) 266-65-63 (ФКУ Упрдор «Южный Урал»).