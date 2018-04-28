Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено до вечера воскресенья

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки – до вечера воскресенья, 29 апреля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, ночью и днем 29 апреля на территории региона ожидается усиление ветра до 16-21 метров в секунду, с отдельными порывами до 23-28 метров в секунду. В Челябинске ожидаются порывы ветра до 21-26 метров в секунду. Порывистый ветер может вызвать чувство тревоги и нарушение сна у людей с психо-эмоциональными расстройствами.

В ближайшие сутки также в большинстве районов прогнозируются умеренные дожди, в горах до сильных, в отдельных районах возможны грозы.

В связи с прогнозируемыми метеоявлениями повышается вероятность повреждения слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач и связи. Вероятны возникновения заторов на дорогах, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

В ГУ МЧС области рекомендуют местным властям выполнить комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий.

Рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Инструкторам-проводникам туристических групп рекомендовано при подтверждении погодных условий изменить маршрут движения группы, вплоть до прекращения похода при форс-мажорных обстоятельствах - угрозе безопасности группы от природных явлений.