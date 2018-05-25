Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили еще на сутки

В Челябинской области штормовое предупреждение продлено еще на сутки до 26 мая.

По данным Челябинских синоптиков, днем 26 мая на территории Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный 7-12 метров в секунду, отдельные порывы 17-22 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9-14 градусов, на юге до плюс 18 градусов.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

Также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В случае необходимости звоните на телефоны "01", "101" или в ЕДДС муниципального образования.

На грозу и шквалистый ветер могут негативно отреагировать метеозависимые люди с сосудистыми патологиями, а также с различными расстройствами нервной системы. У них возможны недомогания в виде головных болей, скачков артериального давления, вялости и усиления тревожного состояния.