Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили еще на сутки

Прогноз о неблагоприятных погодных условиях в Челябинской области продлен на понедельник, 15 июля, – в регионе изнуряющая жара, грозы, град и сильный ветер.

«Днём 15 июля в отдельных районах области ожидаются грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре. В отдельных районах прогнозируются грозы, град, местами крупный и дожди, на западе до сильных. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В регионе сохраняется сильная жара - плюс 28-33 градуса, в южных районах воздух будет прогреваться до плюс 37 градусов, лишь в горный районах чуть прохладнее – до плюс 25 градусов.

В ночные часы ветер 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду, днём 8-13 метров в секунду, при грозе отдельные порывы 20-25 метров в секунду.

Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС предупредили, при таких погодных условиях повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В южной половине области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости). Местами на юге региона сохраняется, в северо-восточных районах местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости). Вероятно увеличение площади природных пожаров до крупных.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, предупредили в ГУ МЧС. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «112», «101» и «01».