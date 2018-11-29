Сильная метель осложнила движение в ряде районов Челябинской области

Сильная метель в Агаповском и Верхнеуральском районах Челябинской области затрудняет движение автомобильного транспорта по дорогам.

Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области.

В пяти районах области – Красноармейском, Сосновском, Октябрьском, Уйском и Копейском к снегопадам добавляется сильный ветер, что также осложняет ситуацию на дорогах.

Как сообщила пресс-секретарь «УпрДор «Южный Урал» Татьяна Денисова, по Троицкому направлению на трассе А-310 в сторону Челябинска пробка из-за проблемы на въезде в город.

По данным Челябинского Гидрометцентра, по всей территории области прошел снег – выпало от 2 до 13 миллиметров осадков. Максимальное количество осадков выпало в южных районах - 9-13 миллиметров, что составляет 45-65% от месячной нормы. Снег продолжится и днем. Местами он будет небольшой, на востоке до умеренного, в отдельных районах слабые метели.

По данным миндортранса, ночью региональные дороги очищали от снега 174 единицы техники, в том числе 44 «Урал-Тройка», 82 комбинированных дорожных машин (КДМ), 24 снегоочистителя и 24 автогрейдера.

Татьяна Денисова уточнила, федеральные автомобильные дороги Челябинской и Курганской областей находятся режиме нормального функционирования. Затруднения в движении нет.

На федеральных дорогах Южного Урала работало 76 единиц техники. Использовано 1306 тонн песко-соляной смеси.